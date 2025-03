Ossman sobre Miguel Vicente: «Ele diz-me aquilo e eu fervo!»

Carla Anes

Hoje às 11:42

No «Dois às 10», Ossman aborda a dinâmica com Miguel Vicente no Desafio Final. O ex-concorrente descreve como era a convivência com Miguel e como este mudava de postura quando o tema era a sua família. Saiba mais em TVI Player