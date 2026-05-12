Padre Afonso, de 31 anos, escolheu a vida religiosa: “Os meus avós rezaram para ter um filho padre, tiveram um neto”

No “Dois às 10”, recebemos o Padre Afonso Sampaio Soares, de 31 anos, que está ao serviço da Paróquia da Lourinhã. Para além da sua missão religiosa, tem conquistado cada vez mais pessoas nas redes sociais com vídeos divertidos, atuais e cheios de boa disposição, onde recria várias trends do momento. Uma presença diferente e próxima que tem dado muito que falar — dentro e fora da igreja.