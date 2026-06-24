VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Padre condenado por abuso sexual por tentar abusar de jovem

No “Dois às 10”, comentamos os últimos casos da atualidade, analisando-os com rigor e partilhando os seus contornos mais relevantes. Entre perspetivas jurídicas, investigação forense e compreensão psicológica, os comentários oferecem uma visão completa e esclarecedora sobre os acontecimentos.

  • Ontem às 12:51
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA

Mais Vistos

05:25

O método genial deste jovem para emagrecer 30 quilos a fazer o que mais gostava

23 jun, 10:03
01:51

Cristina Ferreira vai de férias e deixa aviso em direto: «Que Deus Nosso Senhor vos ajude»

Ontem às 09:59
04:14

Idosa, de 82 anos, encontrada morta em casa anorética e desnutrida

Ontem às 12:21
38:03

Sara esclarece tudo sobre João Ricardo e expõe Hugo

23 jun, 12:14
00:26

Cristina Ferreira dá notícia de um caso de última hora: «Está em estado muito grave»

19 jun, 12:04
02:22

Soube da morte do pai uma hora antes da marcha. E mesmo assim, saiu à rua

Ontem às 11:28

Atualidade

Mãe com 80 anos e filha de 60 encontradas mortas em casa

Ontem às 12:35

Idosa, de 82 anos, encontrada morta em casa anorética e desnutrida

Ontem às 12:21

Cristina Ferreira: «Como é que alguém deixa a criança morta consegue ir para a sua vida e ainda fingir que não foi…»

22 jun, 12:51

«Não fui eu. Não estava em mim» Madrasta diz não ter memória de ter matado menina de 8 anos

22 jun, 12:50

Fernanda Teixeira: «O que eu vi foi inacreditavél. Foi uma mãe com uma criança morta ao colo»

22 jun, 12:27

Menina de 8 anos assassinada pela madrasta por vingança

19 jun, 12:49

Madrasta terá confessado assassínio da filha do companheiro por vingança. Alega que o homem agredia os seus filhos

18 jun, 12:46
MAIS

Mais Vistos

O método genial deste jovem para emagrecer 30 quilos a fazer o que mais gostava

23 jun, 10:03

Cristina Ferreira vai de férias e deixa aviso em direto: «Que Deus Nosso Senhor vos ajude»

Ontem às 09:59

Idosa, de 82 anos, encontrada morta em casa anorética e desnutrida

Ontem às 12:21

Sara esclarece tudo sobre João Ricardo e expõe Hugo

23 jun, 12:14

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Receitas

Esta salada fresca é perfeita para os dias quentes e fica pronta em poucos minutos

16 jun, 16:07

Procura uma sobremesa simples para o verão? Experimente este semifrio de gelatina e pêssego

12 jun, 16:00

Saiba como assar sardinhas na air fryer sem que o cheiro a peixe invada a casa

12 jun, 15:00

Quem prova estas sardinhas no forno jura que foram feitas na brasa

11 jun, 16:00

Fora do Estúdio

"Eu chego sempre, mais cedo ou mais tarde estou lá". O desabafo de Cristiano Ronaldo após noite de sonho no Mundial

Ontem às 16:27

Só se fala da festa de anos luxuosa de Bárbara Bandeira. E o detalhe mais comentado não é o vestido

Ontem às 15:13

"Ainda parece um sonho": Célia e Telmo do 1.º Big Brother recebem o filho de volta

Ontem às 12:22

Cristiano Ronaldo silenciou os críticos em campo. As irmãs fizeram o resto

Ontem às 01:49

Conversas

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Este robot aspira, lava e trata de si próprio. E nunca esteve tão barato

Ontem às 20:06

"Eu chego sempre, mais cedo ou mais tarde estou lá". O desabafo de Cristiano Ronaldo após noite de sonho no Mundial

Ontem às 16:27

Só se fala da festa de anos luxuosa de Bárbara Bandeira. E o detalhe mais comentado não é o vestido

Ontem às 15:13

"Ainda parece um sonho": Célia e Telmo do 1.º Big Brother recebem o filho de volta

Ontem às 12:22