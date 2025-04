Padre Ricardo Esteves: «Eu não gosto muito de ouvir que esta juventude não presta.»

No «Dois às 10», o Padre Ricardo Esteves conversa com Cláudio Ramos sobre a importância de trabalhar com os jovens e como cativá-los para a igreja. O Padre realça as qualidades e capacidades da juventude atual, discordando da ideia de que "esta juventude não presta". Sugere que atividades dinâmicas e projetos que envolvam os jovens nas paróquias, para além da parte religiosa, são uma forma eficaz de os aproximar da igreja. Defende que para atrair os jovens é importante que se sintam cativados, confiantes na pessoa que os acompanha e que se sintam parte de algo real e verdadeiro e não apenas mais uma atividade sem significado. O padre afirma que ser católico significa praticar e viver a fé. Saiba mais em TVI Player