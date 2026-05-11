Padrinho abusa sexualmente 435 vezes de três meninas

No «Dois às 10», a equipa de Atualidade aborda um caso de abuso sexual com 435 episódios contra três meninas, num processo que choca pela repetição e pela proximidade do agressor às vítimas. Em estúdio, o tema é analisado com foco na gravidade dos factos, no impacto nas menores e no peso devastador de crimes cometidos num contexto de confiança familiar.