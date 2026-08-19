No “Dois às 10”, recebemos José, pai de Vanessa, para comentar a participação da filha no “Big Brother Verão” e revelar o que está a achar da sua prestação.
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Pai da Vanessa admite surpresa com a Curva da Vida da filha: “Pensava que ia ouvir com conhecimento total”
- Dois às 10
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