Pai de Francisco tem seis meses de vida

No “Dois às 10”, Francisco partilha uma história de profunda dor e esperança. Cresceu a ver o pai levar uma vida saudável, ativa e equilibrada, e nada fazia prever o diagnóstico devastador recebido em dezembro de 2024: um tumor cerebral raro e extremamente agressivo. Aos médicos restam poucas opções e a estimativa aponta para cerca de seis meses de vida — precisamente o tempo que demora a ser produzida uma vacina experimental que poderá ajudá-lo. Entre o choque, a urgência e a luta contra o tempo, Francisco fala do amor pelo pai e da esperança de conseguir chegar a tempo.