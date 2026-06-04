Pai de Mafalda morreu nove meses após diagnóstico de cancro raro

No “Dois às 10”, conhecemos a história emocionante de Mafalda, que perdeu o pai para um cancro raro quando tinha apenas 16 anos. José era um homem saudável, desportista e cheio de energia, mas viu a sua vida mudar drasticamente em poucos meses. Durante nove meses, a família enfrentou uma dura batalha entre hospitais, tratamentos, esperança e o medo constante da perda.