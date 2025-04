Pai desabafa sobre a perda da filha: «Sinto-me um sortudo por ter privado 17 anos com ela»

No «Dois às 10», Pedro recordou a filha Maria, que morreu aos 17 anos. O pai partilhou a história da filha, que perdeu em dezembro do ano passado. A jovem tinha ido a um aniversário e, ao chegar a casa, não enviou a habitual mensagem aos pais. A mãe, Mónica, descobriu a tragédia ao entrar no quarto da filha. Pedro partilhou que não havia sinais de que algo de errado se passasse com Maria, descrevendo-a como uma menina alegre, amiga e empreendedora que adorava música, tocava piano e violino e tinha criado duas marcas. Saiba mais em TVI Player