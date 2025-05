No «Dois às 10», acompanhamos a história de um pai que luta para estar presente na vida da filha. Separado da mãe da criança, ele partilha o seu sofrimento e a sua determinação em restabelecer o contacto com a filha de 1 ano e 5 meses. Sem apoio institucional, ele considera recorrer ao tribunal para garantir o seu direito de estar com a criança. Saiba mais em TVI Player