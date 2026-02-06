Pai e filho ficaram com a casa destruída durante a depressão Kristin: “Quando lá chegámos, só tinha o rés-do-chão”

No “Dois às 10”, Joaquim e Martim, pai e filho, partilham um testemunho comovente sobre a madrugada de 28 de janeiro, quando a Tempestade Kristin lhes levou a casa onde o jovem viveu desde sempre. Entre a incredulidade e a dor da perda, contam como enfrentaram esse momento devastador e como procuram agora força para recomeçar.