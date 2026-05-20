Pai viu o filho ficar incapacitado aos 20 anos: “Algo mais havia de ser feito e não está a ser feito”

No “Dois às 10”, conhecemos a história emocionante de Paulo, um jovem cheio de alegria, sonhos e vontade de viver, cuja vida mudou drasticamente aos 20 anos. Após ser diagnosticado com uma grave inflamação das meninges e do tecido cerebral, Paulo ficou com sequelas profundas que transformaram por completo o seu dia a dia. Hoje, com 22 anos, depende totalmente de terceiros para realizar tarefas básicas, não conseguindo falar, andar, vestir-se ou desempenhar qualquer atividade sozinho.

A família do Paulo está neste momento a realizar uma angariação de fundos para o ajudar a ter acesso aos cuidados e tratamentos necessários. Quem quiser ajudar pode contribuir aqui.