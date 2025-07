Pais, atenção! Saibam como «resgatar os filhos do ecrã»

No «Dois às 10», a psicóloga Ivone Patrão aborda o seu livro "Ainda vamos a tempo!" e a forma como os pais podem gerir a utilização excessiva de dispositivos eletrónicos pelos filhos. A conversa, iniciada pela questão do sono e a presença de tablets e telemóveis no quarto, foca-se no papel crucial dos pais como modelos. Ivone e Cláudio Ramos concordam que grande parte das pessoas encara o mundo online como parte integrante do quotidiano, em vez de o encarar como uma ferramenta útil. Ivone sugere que os pais definam regras claras sobre a utilização, treinando a sua própria regulação emocional para enfrentar os desafios que a imposição de limites pode causar.

