Pais choram ao descobrir diagnóstico da filha: «Disseram-nos que não havia solução»

No «Dois às 10», conhecemos a história de superação e perseverança de Isabel Beja e Jorge Gomes, pais da pequena Leonor. Durante oito anos, a família viveu sob a angústia de um diagnóstico que se revelou incerto, enfrentando crises diárias de epilepsia que chegavam a atingir as 60 ocorrências por dia.

Emocionada, Isabel recordou o momento em que os médicos chegaram a sugerir que a situação da filha não tinha solução, descrevendo a Leonor quase como um "vegetal" após uma complexa cirurgia à coluna. No entanto, o "sexto sentido" da mãe levou-a a continuar a investigar, descobrindo finalmente este ano que a filha sofre de uma doença metabólica e não apenas de uma mutação genética. Com esta descoberta, as crises foram controladas de forma surpreendente — apenas com a administração de açúcar — reduzindo de 50 por dia para apenas uma por semana.