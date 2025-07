Pais cúmplices em abusos sexuais da filha de 13 anos

No «Dois às 10», foi debatido um caso polémico que está a chocar a opinião pública: uns pais foram considerados cúmplices em abusos sexuais da filha de 13 anos. Os progenitores permitiam que a filha, ainda menor, pernoitasse com o namorado, de 21 anos, apesar de estarem conscientes dos abusos sexuais que aconteciam. A atitude permissiva e a aparente conivência dos pais com este tipo de conduta levantaram questões sérias sobre os limites da educação, os deveres parentais e os perigos da normalização da violência verbal entre adolescentes. O painel de comentadores do programa refletiu sobre as possíveis consequências desta postura e sobre o impacto que pode ter no desenvolvimento emocional da jovem.