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Pais de ex-comentador televisivo sofreram um AVC com uma semana de diferença

No “Dois às 10”, Pedro Ramos e Ramos partilha a história de uma vida que mudou drasticamente em 2019, após o AVC da mãe. Antigo decorador e comentador televisivo, afastou-se dos holofotes para assumir, de forma dedicada, o papel de cuidador informal. Pouco tempo depois, também o pai foi hospitalizado, aumentando ainda mais as responsabilidades familiares. Entre desafios físicos, emocionais e financeiros, Pedro revela o impacto profundo desta missão e a força necessária para cuidar de quem mais ama.

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 30min
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