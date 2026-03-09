No «Dois às 10», o sonho de Rodrigo foi roubado pela Distrofia Muscular de Duchenne. Os pais percebem que o filho se sente revoltado por não ser uma criança como as outras, mas Rodrigo não exterioriza e foge falar da doença. No meio de brincadeiras, dois amigos falam do Rodrigo. João tenta aproveitar todos os momentos com o filho, pois acreditam que Rodrigo ainda vai conseguir muitas coisas.
Pais de Rodrigo acreditam no impossível e lançam pedido de ajuda: «Ainda vai conseguir muitas coisas»
