Pais denunciam episódio em escola com o filho autista: funcionária terá dito que não recebe o suficiente para "aturar" crianças como o Afonso

No «Dois às 10», conhecemos a história de Afonso, um menino de 9 anos com autismo, que, segundo os seus pais, tem sofrido maus-tratos na escola. Eliana e Pedro revelam que já apresentaram queixa na polícia, relatando situações graves em que Afonso terá sido agredido fisicamente, trancado na sala de aulas e fechado na casa de banho devido às suas crises. Nesta conversa, são abordados os desafios enfrentados por crianças com necessidades especiais e a importância de garantir um ambiente seguro e inclusivo para todos.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:48
