No «Dois às 10», Catarina e Sérgio estiveram presentes para uma conversa emocionante sobre a perda do filho, Afonso. O casal recordou os momentos finais do filho e a dor da sua partida repentina, aos oito anos de idade, devido a uma paragem cardiorrespiratória. Apesar da tristeza, o casal partilhou a forma como a família e amigos se despediram de Afonso. Saiba mais em TVI Player