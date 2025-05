Pais recordam como filho mudou mentalidades: «Todas as crianças o acolheram, tinham o cuidado de o incluir nas brincadeiras»

No «Dois às 10», Catarina e Sérgio recordam o filho Afonso, que faleceu aos oito anos, vítima de atrofia muscular espinhal tipo 1. Apesar do diagnóstico difícil, Afonso viveu uma vida plena e feliz, marcando todos à sua volta com a sua força e alegria. Os pais partilham memórias comoventes do filho, destacando a forma como ele nunca se sentiu diferente e como os seus amigos adaptavam as brincadeiras para o incluir. Afonso deixou um legado de amor e união, mostrando que as limitações físicas não impedem uma vida repleta de momentos felizes e conquistas. Saiba mais em TVI Player