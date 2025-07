Pais recordam momento doloroso: «A médica perguntou se já tinha medido o meu filho para a urna»

No «Dois às 10», Paula Cardoso e William Silva partilharam a experiência dolorosa da perda do filho, Rodrigo. Paula recordou o momento em que uma médica lhe perguntou se já tinha medido o filho para comprar a urna, questionamento que a deixou em choque e sem reação. William descreveu a sensação de ter o chão tirado debaixo dos pés ao saber que o filho estava doente, e a vontade de trocar de lugar com ele. O casal expressou a profunda dor da perda e a dificuldade em encontrar sentido para a vida após a morte de Rodrigo. William ainda acrescentou que ao saber do diagnóstico do filho sentiu como se lhe tivessem espetado «uma faca no coração».

