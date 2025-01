DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Pais recordam o filho Tiago: «A vida roubou-me a flor mais bonita da minha vida»

Carla Anes

Hoje às 11:29

No «Dois às 10», Maria e Amândio partilham a dor da perda do filho, Tiago, vítima de um atropelamento. O casal recorda os momentos felizes em família e a saudade que sentem do filho. Apesar da tragédia, encontram conforto nas memórias e na presença espiritual de Tiago.