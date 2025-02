DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Palmira lança as cartas para Cristina Ferreira: «Amor. São cartas muito estranhas que estão para aí a aparecer»

Carla Anes

Hoje às 10:15

No «Dois às 10», a taróloga Palmira presente no programa fez uma leitura de cartas para Cristina Ferreira. A leitura revelou previsões de amor e sucesso para a apresentadora, afirmando que «a chave do sucesso está aí», apesar de alguns desafios.

Saiba mais em TVI Player