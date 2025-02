Paolla Oliveira criticada após fotos em biquíni - Cláudio Ramos e Cristina Ferreira defendem a atriz

Carla Anes

Hoje às 10:37

No «Dois às 10», Cláudio Ramos e Cristina Ferreira debateram as recentes críticas que a atriz brasileira Paolla Oliveira recebeu por causa de fotos suas de biquíni que circularam online. Os apresentadores demonstraram a sua indignação com a situação, argumentando que Paolla Oliveira está bem e que é preciso educar as pessoas que a criticam injustamente. Cláudio Ramos defendeu que a atriz, por ser figura pública, não devia ser alvo deste tipo de comentários negativos sobre o seu corpo, e que este tipo de comportamento é global. A conversa evoluiu para uma discussão sobre a forma como a imprensa trabalha e amplifica estas críticas. Cristina Ferreira reforçou que ninguém devia ser obrigado a ver imagens indesejadas espalhadas pela internet.

