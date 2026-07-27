No «Dois às 10», Joaquim, o 5.º expulso do "Big Brother Verão", não hesita em apontar quem considera serem os concorrentes mais falsos dentro da casa.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Para Joaquim, estes são os concorrentes mais falsos do Big Brother Verão
- Dois às 10
-
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
09:41
Para Joaquim, estes são os concorrentes mais falsos do Big Brother Verão
Hoje às 12:05
01:44
Já não é só Nuno. Cláudio Ramos tem outro concorrente preferido no Big Brother Verão
Hoje às 09:59
09:09
«Cuidado com os vulcões adormecidos»: Este concorrente do Big Brother Verão poderá ser uma grande surpresa
Hoje às 10:26
04:29
Cristina Ferreira sobre concorrente do Big Brother Verão: «Acho que deve ser difícil de conviver»
Hoje às 10:34
05:46
Após expulsão do Big Brother Verão, Joaquim recebe grande surpresa
Hoje às 11:50
04:07
Após sair do Big Brother Verão, Joaquim faz descoberta que o surpreendeu: «Não fazia ideia»
Hoje às 12:11
06:06
Imagens inéditas do casting de Joaquim para o Big Brother Verão: «Fiquei muito mal após o final de uma relação»
Hoje às 12:16
01:44
Após expulsão do Big Brother Verão, Joaquim confessa: «É comum pessoas com hiperatividade sentirem que não são tão capazes»
Hoje às 12:21
06:42
Para Joaquim, este é o possível vencedor do Big Brother Verão
Hoje às 12:26
19:38
Funcionária da creche que deixou bebé no carro quebra silêncio
Hoje às 12:37
Mais Vistos
19:38
Funcionária da creche que deixou bebé no carro quebra silêncio
Hoje às 12:37
06:42
Para Joaquim, este é o possível vencedor do Big Brother Verão
Hoje às 12:26
01:44
Já não é só Nuno. Cláudio Ramos tem outro concorrente preferido no Big Brother Verão
Hoje às 09:59
03:15
Treinador do Rio Ave encontrado morto - Amigos e clube lamentam perda trágica
15 jan 2025, 14:06
11:19
Ana tem 23 anos e 120 quilos: «Eu estou gorda mas posso viver e vestir uma roupa bonita»
22 jul, 11:12
09:09
«Cuidado com os vulcões adormecidos»: Este concorrente do Big Brother Verão poderá ser uma grande surpresa
Hoje às 10:26