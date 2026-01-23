No “Dois às 10”, conhecemos Alexandre Silva e Cláudia Ponte, um casal unido pelo desporto, nutrição e pela vida. Alexandre, personal trainer em Braga, mudou o destino após um acidente familiar e, entre vacas e trabalho duro na quinta, formou-se como personal trainer. Cláudia, nutricionista, divide os dias entre ginásio e clínica. Conheceram-se em 2019 no ginásio e desde então partilham amor e uma missão: promover corpo e mente sãos, mostrando como dedicação e equilíbrio podem transformar vidas.
Para um "bumbu" de sonho, diga "não" a este alimento
Joana Lopes
Hoje às 10:40
