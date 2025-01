DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

«Parecia um pressentimento» - Edite Fernandes recorda noite anterior à morte do irmão - Veja a conversa completa

Carla Anes

Hoje às 12:20

No «Dois às 10», Edite Fernandes partilhou um pressentimento que sentiu na noite anterior à morte do seu irmão. A convidada descreveu uma «sensação» estranha e um aperto no coração. Edite relembrou a dor de receber a notícia da tragédia.