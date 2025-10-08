No «Dois às 10», celebramos as maiores glórias do desporto nacional e revisitamos as histórias que marcaram gerações. Entre elas, recebemos uma verdadeira lenda do atletismo português — Fernanda Ribeiro, a atleta portuguesa mais medalhada de sempre.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Passaram-se 30 anos. Lenda do desporto português ressurge. Veja como está
- Joana Lopes
- Há 2h e 16min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
03:50
Passaram-se 30 anos. Lenda do desporto português ressurge. Veja como está
Há 2h e 16min
04:31
O dia 12 de agosto de 1984 ficou para a história — e este homem foi o motivo
Há 2h e 41min
03:50
30 anos depois, ícone do desporto português reaparece. Reconhece-a?
Há 2h e 15min
03:50
Cristina Ferreira emociona-se ao rever imagens marcantes: «Já estou de lágrima no olho»
Há 2h e 14min
09:14
«Sentia-me envergonhada, ouvia portugueses a dizer que falhei»: Mulher vence críticas e faz história em Portugal
Há 1h e 41min
03:11
Adriana abdicou do sonho de ser advogada para conseguir pagar as dívidas dos pais
Há 1h e 25min
06:43
Adriana viveu no carro e fazia a higiene nas casas de banho de cafés
Há 1h e 22min
02:59
Adriana recorda concretização de promessa depois da morte do marido: «Era um pacto que nós tínhamos»
Há 1h e 20min
02:59
Adriana encontrou o impensável depois da morte do marido: «Descobri no telemóvel dele»
Há 1h e 19min
01:47
Adriana recorda palestra com Cristina Ferreira: «Nada acontece por acaso»
Há 1h e 7min
03:26
Antes de morrer, Bernardo, de apenas cinco anos, disse ao pai: «Estou cansado, quero ir dormir»
Há 1h e 0min
03:26
Bernardo, de cinco anos, faleceu no infantário, quando os pais chegaram para o buscar
Há 1h e 0min
03:26
Filho de Susana morreu de enfarte com apenas cinco anos
Há 1h e 0min
04:56
11 anos após perder o filho, Susana mantém as persianas de casa fechadas: «O sol é alegria, alegria que não temos»
Há 50 min
08:08
Emocionada, Cristina Ferreira deixa conselho a mãe de luto há 11 anos: «Não se castigue por ser feliz»
Há 38 min