Patrícia chamou Maycon de homofóbico e agora deixa desafio ao ex-concorrente: «Eu não gosto dele»

No «Dois às 10», Patrícia Carvalho e Heitor Nunes revelaram que, além de viverem e trabalharem juntos em Paris, decidiram criar um novo projeto em comum: o podcast «Quem Diria?». O primeiro episódio já está a dar que falar, uma vez que a dupla abordou a experiência no reality show e as relações com os antigos colegas.

No podcast, Patrícia lançou críticas diretas a Maycon, outro ex-concorrente da oitava edição do «Secret Story», acusando-o de ter tido comportamentos detestáveis e homofóbicos durante o programa. O ex-colega não ficou indiferente às declarações e já reagiu publicamente, garantindo que não é homofóbico, apesar das afirmações feitas pela dupla neste novo projeto.