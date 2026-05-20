Patrícia é enfermeira e descobriu a morte do marido no hospital onde trabalhava

No “Dois às 10”, ouvimos o testemunho comovente de Patrícia, que ficou viúva aos 25 anos após perder o marido num trágico acidente de mota. O jovem seguia caminho para ir almoçar com ela quando tudo aconteceu. Enfermeira de profissão, Patrícia estava a trabalhar no hospital quando viu um carro militar parar à entrada — foi nesse momento que recebeu a notícia que mudaria a sua vida para sempre.