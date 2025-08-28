Patrícia Palhares lança indireta sobre traição a João Palhinha em forma de música?

Nas Conversas de Café do «Dois às 10», os apresentadores e comentadores falam da publicação de Patrícia Palhares, que usou uma música nas redes sociais e levantou suspeitas de estar a lançar uma indireta sobre uma possível traição de João Palhinha. Entre humor e especulação, os apresentadores analisam a mensagem escondida por trás da escolha musical.