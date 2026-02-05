Patrícia recorda a morte da mãe: “Disseram que a minha mãe não duraria 15 dias”

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Patrícia, uma jovem mulher de 35 anos que, desde muito cedo, aprendeu a conviver com a ausência e a transformar a perda em memória viva. Ainda antes de nascer, perdeu o irmão, mas nunca deixou que ele fosse apenas uma sombra do passado: através das fotografias e das palavras dos pais, Patrícia cresceu a sentir a sua presença como parte da família. Ao longo da vida, enfrentou outras despedidas marcantes, mas faz questão de manter vivos aqueles que já partiram, provando que o amor não termina com a morte.