Patrícia recorda duras palavras do médico: «Disse que o meu filho não ia passar de um vegetal»

No «Dois às 10», a mãe de Diogo, Patrícia, partilha um dos momentos mais difíceis da sua luta. Com o filho de cinco anos a viver com uma doença rara que o impede de andar e falar, Patrícia recorda as duras palavras proferidas por um médico que, numa atitude insensível, lhe tirou toda a esperança. A mãe de Diogo revela o choque de ser confrontada com este prognóstico, mas garante que a sua luta pela saúde e por um diagnóstico para o filho continua mais forte do que nunca.