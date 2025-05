No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos conversam com as campeãs Jéssica Rodrigues e Patrícia Sampaio. Patrícia começou a praticar judo aos 7 anos influenciada pelo irmão e não gostou. Aos 9 deu uma segunda oportunidade, foi a algumas competições, aos 17 anos integrou o projeto olímpico e agora, consagrou-se campeã europeia de judo. Saiba mais em TVI Player