Patrícia vive aterrorizada por atos de vandalismo. Nos últimos seis meses, viu os pneus do seu carro furados 29 vezes

No “Dois às 10”, recebemos Patrícia, uma mulher que, nos últimos seis meses, tem sido alvo de atos de vandalismo recorrentes. Num total de 29 pneus cortados durante a noite, Patrícia acredita tratar-se de perseguição e de ataques premeditados, deixando a família em constante estado de medo e preocupação.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:38
