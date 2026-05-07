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Paula foi agredida pelo companheiro durante gravidez

No “Dois às 10”, Paula revela o pesadelo que viveu durante cerca de cinco anos, marcada pela violência doméstica dentro da própria casa. Entre agressões constantes e o medo diário, chegou a acreditar que era culpada pelos atos do marido e sofria por ver os filhos crescerem naquele ambiente de terror. Hoje, dá a cara pela sua história e prova que, apesar das marcas profundas, é possível quebrar o silêncio, recomeçar e voltar a ser feliz.

  • Dois às 10
  • Ontem às 12:03
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