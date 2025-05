No «Dois às 10», Paula Silva recorda os momentos após acordar do coma, depois do seu primeiro AVC. A convidada descreve a confusão e a estranheza de não sentir o lado direito do corpo, uma sensação que ainda persiste. Cláudio Ramos e Cristina Ferreira ouvem atentamente o relato da experiência traumática. Saiba mais em TVI Player