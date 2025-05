Paula recorda últimas palavras do pai: «Ainda vens cá?»

No «Dois às 10», a história de um pai que, mesmo no sofrimento, mantinha a esperança de realizar projetos. Paula recorda que o pai queria abrir novos negócios. No entanto, a doença avançou e a despedida tornou-se inevitável. Houve uma última chamada, um momento de dor e aceitação. A família decidiu não ir ao hospital para que ele pudesse estabilizar, mas a ligação final marcou o adeus. A memória do pai permanece, apesar da dor da ausência. Saiba mais em TVI Player