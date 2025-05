No «Dois às 10», Paula Matias recorda as palavras da filha, Ana Rita, sobre a doença que lhe veio a tirar a vida. Partilha a dor de ter perdido a filha e o pai em menos de 24 horas. A convidada recorda os momentos difíceis e como se agarrou ao trabalho e à filha mais nova para superar as dolorosas perdas. Saiba mais em TVI Player