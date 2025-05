Paula sobreviveu ao impensável: três AVC em apenas um ano

No «Dois às 10», o relato de Paula é um exemplo de força e superação. Após sofrer um AVC, Paula enfrentou a dura realidade de acordar do coma e perceber que o seu corpo não respondia como antes. A dificuldade em sentir e mover o lado direito, juntamente com a incapacidade de falar, foram desafios que testaram a sua resiliência. Após o segundo AVC, a coordenação dos movimentos tornou-se um obstáculo, mas Paula não desistiu. Com muita dedicação, conseguiu recuperar a capacidade de andar, um marco importante na sua recuperação. No entanto, o terceiro AVC trouxe um impacto psicológico significativo, abalando a sua confiança e motivação. Saiba mais em TVI Player