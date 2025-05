No «Dois às 10», Paula recorda um dos momentos mais difíceis da sua vida, o seu terceiro AVC. A convidada explica o quão devastador foi para si, e que a deixou muito em baixo e deprimida. A data coincidiu com a do primeiro AVC, 14 de maio de 2010. Paula reformou-se por invalidez aos 46 anos. Saiba mais em TVI Player