Paulo Battista reage a mistério na Marcha de Alfama: «Toda a gente me pergunta isso»

No «Dois às 10», o pormenor que chamou à atenção de Cristina Ferreira, Paulo Battista esclarece tudo.
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