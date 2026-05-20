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Paulo deixou de falar e de andar aos 22 anos devido a inflamação

No “Dois às 10”, conhecemos a história emocionante de Paulo, um jovem cheio de alegria, sonhos e vontade de viver, cuja vida mudou drasticamente aos 20 anos. Após ser diagnosticado com uma grave inflamação das meninges e do tecido cerebral, Paulo ficou com sequelas profundas que transformaram por completo o seu dia a dia. Hoje, com 22 anos, depende totalmente de terceiros para realizar tarefas básicas, não conseguindo falar, andar, vestir-se ou desempenhar qualquer atividade sozinho.

A família do Paulo está neste momento a realizar uma angariação de fundos para o ajudar a ter acesso aos cuidados e tratamentos necessários. Quem quiser ajudar pode contribuir aqui.

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:29
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