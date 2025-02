DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Paulo e a luta contra o cancro: «Já valeu a pena ter um cancro» - Um testemunho emocionante!

Carla Anes

Hoje às 11:28

No «Dois às 10», Paulo, bombeiro em Lagos, partilhou a sua luta contra o cancro. A sua ex-mulher e amiga, esteve presente para o apoiar e emocionou-se com a sua força e determinação. Paulo afirmou que o cancro valeu a pena para reatar a relação com a sua amiga.

