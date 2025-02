Paulo emociona-se ao recordar filho, de apenas 13 anos: «Está sempre presente, aqui ao meu lado»

Carla Anes

Hoje às 11:42

No «Dois às 10», Paulo recordou com emoção o filho, Tiago, que faleceu há dois anos. Apesar da dor imensa, Paulo encontra forças na sua esposa, no filho mais novo e na memória de Tiago, que, segundo ele, está sempre presente. O casal recordou ainda a vida estável que tinham antes da doença de Paulo e da tragédia que mudou as suas vidas.

