No «Dois às 10», Sandra Pereira partilhou um testemunho profundamente comovente e marcado pela dor. Em apenas dois anos, perdeu o filho mais novo, Tiago, de 13 anos, numa morte repentina e ainda sem explicação, e mais recentemente, viu partir o marido, Paulo, vítima de uma infeção após um historial de complicações de saúde. Paulo era motorista internacional, vivia a vida que sempre sonhou, mas tudo mudou quando começou a sentir um cansaço extremo. A doença renal que o afetava foi agravada por problemas cardíacos que adiaram um necessário transplante. Incapaz de continuar a trabalhar, a família enfrentou sérias dificuldades financeiras. Em 2023, a tragédia bateu-lhes à porta com a inesperada morte de Tiago. A dor de Sandra intensificou-se este mês, a 10 de junho, com a morte de Paulo, que entrou no hospital com uma infeção e não resistiu. Num momento carregado de emoção, Sandra recordar que Paulo esperou pelo filho para morrer: «Abriu os olhos, viu o Rafael e tornou a fechar». Agora, restam Sandra e Rafael, o filho mais velho, que perdeu o irmão e o pai num curto espaço de tempo.