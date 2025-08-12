Paulo Futre surpreende o filho em direto

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:48
No «Dois às 10», ficamos a conhecer o lado menos conhecido da família Futre: Paulo Júnior, filho da lenda do futebol Paulo Futre, é um verdadeiro prodígio. Com um QI superior ao de 98% da população, destacou-se desde cedo como melhor aluno, acumulando prémios, medalhas e o reconhecimento de uma associação internacional para pessoas sobredotadas. Na adolescência, já participava em negociações ao lado do pai e convivia com magnatas do desporto. Fala cinco línguas, toca vários instrumentos e chegou a atuar em bandas, concertos e programas de televisão. Formado em design e empresário, gere atualmente a carreira do pai, com quem mantém uma relação de amizade e cumplicidade únicas.

