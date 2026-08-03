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"Peço imensa desculpa!" Gonçalo Quinaz não se contém e diz tudo em direto!

No «Dois às 10», Gonçalo Quinaz não resiste a dar a sua opinião sobre Boris.

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