Pedófilo em liberdade causa o pânico em Cascais

Carla Anes

Há 3h e 27min

No «Dois às 10», a repórter Ticiana Xavier revela detalhes do caso de um pedófilo que, após cumprir pena por abuso sexual de menores, voltou a atacar. Desta vez, a vítima foi um menino de 7 anos que mora perto do agressor, na Parede.