Pedro Barroso sobre a desistência da “1.ª Companhia”: “Foi uma decisão difícil, mas a mais ponderada”

No “Dois às 10”, recordamos o momento em que Pedro Barroso decidiu abandonar a base da "1.ª Companhia", após 13 dias como recruta. Uma decisão que surpreendeu todos e marcou o seu percurso. Hoje, recebemos Pedro Barroso em estúdio, onde fala sobre o que o levou a sair e como viveu esta experiência intensa.

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 21min
NESTE PROGRAMA
